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Миллиардер Берни Экклстоун стал отцом в 89 лет (фото)
Бывший глава Формулы-1 английский бизнесмен Берни Экклстоун, которому в октябре исполнится 90 лет, вновь стал отцом. 1 июля жена миллиардера Фабиана Флози, которая младше своего возлюбленного на 45 лет, родила мальчика, которого счастливые родители назвали Эйсом.
Как сообщает сайт Blick, наследник Экклстоуна появился на свет в швейцарском Интерлакене. «Я так горжусь, что у меня теперь есть сын. Роды прошли легко, весь процесс занял от силы 25 минут», — передает издание слова новоиспеченного 89-летнего отца.
Напомним, что у Берни есть трое детей, правда, до этого у миллиардера рождались исключительно девочки. Старшей Деборе уже 65 лет (благодаря ей у Берни уже есть две правнучки и три правнука), младшим — Тамаре и Петре — 35 и 31 год соответственно.
«В моем возрасте ты больше не боишься смерти. На данный момент для меня важно, что у Фабианы и ребенка все хорошо. Рождение моего первого сына обязательно станет еще одним событием в моей жизни!» — поделился своими эмоциями Экклстоун.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у 70-летнего экс-президента ФФУ Анатолия Конькова вскоре родится ребенок.
Фото blick. ch165
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