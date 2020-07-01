26.62 / 26.83 29.65 / 30.06
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Миллиардер Берни Экклстоун стал отцом в 89 лет (фото)

17:33 1 июля 2020
Берни Экклстоун

Бывший глава Формулы-1 английский бизнесмен Берни Экклстоун, которому в октябре исполнится 90 лет, вновь стал отцом. 1 июля жена миллиардера Фабиана Флози, которая младше своего возлюбленного на 45 лет, родила мальчика, которого счастливые родители назвали Эйсом.

Как сообщает сайт Blick, наследник Экклстоуна появился на свет в швейцарском Интерлакене. «Я так горжусь, что у меня теперь есть сын. Роды прошли легко, весь процесс занял от силы 25 минут», — передает издание слова новоиспеченного 89-летнего отца.

Младшая на 45 лет супруга родила Экклстоуну первого сына

Напомним, что у Берни есть трое детей, правда, до этого у миллиардера рождались исключительно девочки. Старшей Деборе уже 65 лет (благодаря ей у Берни уже есть две правнучки и три правнука), младшим — Тамаре и Петре — 35 и 31 год соответственно.

«В моем возрасте ты больше не боишься смерти. На данный момент для меня важно, что у Фабианы и ребенка все хорошо. Рождение моего первого сына обязательно станет еще одним событием в моей жизни!» — поделился своими эмоциями Экклстоун.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у 70-летнего экс-президента ФФУ Анатолия Конькова вскоре родится ребенок.

Фото blick. ch

165

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Берни Экклстоун

Миллиардер Берни Экклстоун стал отцом в 89 лет (фото)

Стрелок из Новомосковска

Работал в ГАИ и состоял на учете у психиатра: что известно о стрелке из Новомосковска, застрелившем 24-летнего парня (фото)

больница

Зверское избиение 6-летнего мальчика крестным в Киеве: врачам не удалось спасти ребенка

Василий Ганыш

Стало известно о задержании осужденного за госизмену бывшего депутата крымского парламента

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер