Общество и люди

У берегов Одессы зацвело море: купаться и рыбачить в «цветной» воде запрещено (фото)

На побережье Черного моря наблюдается аномальное явление. В частности, на пляжах Одессы и области появились огромные желто-зеленые пятна. Ранее «ФАКТЫ» сообщали об экологическом бедствии под Николаевом, где вода в реке позеленела и начала массово гибнуть рыба.

Как сообщили в региональном главке Госпотребслужбы, «вода в море внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной».

«Даже в открытом море появились огромные разноцветные пятна. Волны, которые нагнало ветром, „покрасили“ в зеленый цвет пляжи и самих отдыхающих. Пугает не только цвет воды, но и ее запах», — информировали в главке.

Экологи объясняют ситуацию тем, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться — море зацвело.

Поэтому специалисты управления рекомендуют воздержаться от купания в такой воде, особенно — детям. Ядовитые вещества, которые сопровождают «цветение» морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей.

Также рекомендуют воздержаться от потребления морской рыбы, мидий, которые выловлены, в частности, на одесском прибрежье и в причерноморских лиманах.

В свою очередь, областной лабораторный центр Минздрава заявил, что вода на одесских пляжах не соответствует санитарным показателям.

«В зонах рекреации морского водопользования Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород- Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели были исследованы 93 пробы морской воды, 13 из них не соответствовали нормативным требованиям. В частности, одесские пляжи на 10, 13 и 16 -й станциях Большого Фонтана, „Аркадия“, „Дельфин“ и др.», — отметили в центре.

Между тем, в сети появились фотоснимки моря, сделанные со спутника. На них четко видно, что аномалия распространена не только у берегов Одесского, а также в других регионах.

Ранее сообщали о том, что вода в озере под Киевом неожиданно стала ядовито-зеленого цвета.



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