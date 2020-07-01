Внук экс-мэра Одессы сбил пешехода, скрылся с места ДТП и избежал наказания

Происшествия

В среду, 1 июля, новостью дня в Одессе стала информация о том, что известно имя виновного в резонансном ДТП, случившемся еще в феврале. Тогда в курортной зоне города Toyota Venza сбила пешехода и скрылась, оставив пострадавшего на месте происшествия. К сожалению, такое случается. Когда полиции удается разыскать лихача, ответственности, как правило, уже не избежать (на днях на Херсонщине арестован водитель, сбивший насмерть троих мужчин и сбежавший с места ДТП). Хотя нет правил без исключений, к каковым, похоже, относится упомянутый «одесский» случай.



Как стало известно местным журналистам, за рулем своей иномарки был 34-летний Александр Гладких, внук экс-мэра Одессы Руслана Боделана.

«Примерно в 17:00 он выскочил на встречную полосу, где сбил 57-летнюю Викторию Четверикову, переходившую дорогу на улице Посмитного, — констатирует издание „Думская“. - С места происшествия водитель скрылся. Пострадавшую доставили в Еврейскую больницу с переломом основания черепа, переломом стопы и политравмой».

Несмотря на тяжесть телесных повреждений, полученных потерпевшей, следователь Приморского отдела полиции Виталий Николов квалифицировал случившееся по ч.1 статьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, причинившее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение). Тогда как деяния водителя в данном случае четко подпадают под ч.2 той же статьи (действия, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). При этом самого Гладких допросили в качестве свидетеля.

«Я даже не успел принять меры для торможения, и произошел контакт между пешеходом и правой стороной кузова моего автомобиля. Я не придал этому значения и поехал дальше. Думал, что ничего страшного не произошло…» — приводится объяснение водителя-«свидетеля».

О подозрении ему не сообщали, авто не арестовывали. Не стала полиция проводить и следственный эксперимент на месте происшествия.

Впоследствии одна из экспертиз установила, что вины Гладких в ДТП нет, поскольку… пешехода он заметил, мол, слишком поздно и избежать столкновения попросту не смог.

26 июня 2020 года тот же следователь Николов закрыл производство в связи с «отсутствием состава преступления». Это несмотря на то, что потерпевшая осталась инвалидом.

Сейчас эта история получила резонанс благодаря тому, что ею занялся зять пострадавшей — вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE), гражданин Катара Халифа Мохаммед Аль -Хитми. Он нашел адвокатов, которые добились открытия нового уголовного производства —с квалификацией «оставление в опасности» (ст. 135 УК Украины).

Расследование, вероятнее всего, возобновят. Однако на его эффективность и реальный результат, с наказанием виновного, в Одессе мало кто рассчитывает.

«Избегать ответственности — это фамильная традиция Боделанов», — утверждают общественники. Примеров тому — более чем достаточно. Начиная с главы семейства, Руслана Боделана, три десятилетия проведшего в руководящих комсомольско-партийных креслах, затем — нардеп, глава Одесской ОГА, экс-мэр Одессы.

После смены власти в Украине 26 апреля 2005 года против Боделана возбуждено уголовное дело по факту злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц, 5 мая того же года он был объявлен в международный розыск. В 2005 году переехал в Россию, работал заместителем начальника Санкт-Петербургского торгового порта. В январе 2006 года, согласно официальным данным Российской Федерации, Руслан Боделан получал российское гражданство.

Тем не менее он спокойно вернулся в Украину, не понес никакой ответственности.

По такой же «схеме» ушел от ответственности его сын Владимир — один из основных фигурантов резонансного «Дела 2 мая» 2014 года, когда в одесском Доме профсоюзов заживо сгорели десятки людей. (Об этой трагедии «ФАКТЫ» подробно рассказывали). Владимир Русланович тогда возглавлял региональный главк ГСЧС. После трагедии он доработал до окончания своего контракта — до осени 2014 года, уволился и спокойно выехал за пределы Украины. В СМИ появлялась информация, что он даже успел поработать в структурах МЧС в оккупированном Крыму. В 2016 году Владимир Боделан был объявлен в международный розыск, в июле 2017 года его задержали, но… освободили из-под стражи. И он снова исчез.

Сейчас Интерпол снял его с розыска. Об этом сообщил его адвокат Владимир Мацко. По словам юриста, причиной аннулирования международного розыска явилось якобы то, что была нарушена процедура. Как утверждает Мацко, Боделану не вручили подозрение. (При этом экс- глава одесского управления ГСЧС на тот момент находился за пределами Украины). Также адвокат утверждает, что преследование его подзащитного является политическим.

При этом Владимир Боделан по-прежнему пребывает в базе всеукраинского розыска. Его подозревают в совершении преступления «Оставление в опасности, что повлекло смерть» (ч. 3 статьи 135 КК Украины). По версии украинского следствия, Боделан также не пожелал вовремя отдать приказ своим подчиненным. В результате разгоревшийся пожар унес жизни нескольких десятков людей.

Расследование дела в отношении Владимира Боделана приостановлено.

Как отмечают правозащитники, возвращаться в Украину он пока не собирается. «Вернется за оправдательным приговором», — сообщил Владимир Мацко, отметив, что Боделан «невиновен», а закрытие уголовного производства — «вопрос времени».

Напомним, миссия ООН раскритиковала украинскую власть за расследование событий в Одессе 2 мая 2014 года.

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