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Отпуск во время пандемии: медики рассказали, как безопасно отдохнуть на море
Во время ослабления карантина, когда в Украине открыли пляжи, многие украинцы стали собираться на море. В Национальной службе здоровья подготовили рекомендации для тех, кто стремится провести отпуск на юге.
«Пока нет доказательств, что коронавирус, вызывающий COVID-19 может распространяться в бассейне или море. Солнце и свежий воздух полезен как детям, так и взрослым, тем более погода способствует. Однако опасность в другом — переполненные пляжи, места отдыха у бассейна, на которых люди не соблюдают безопасную дистанцию», — пишут медики и предлагают соблюдать простые правила:
- держаться от других на расстоянии не менее 2 метров;
- после касания шезлонгов или других вещей общего пользования, следует мыть руки или использовать антисептик;
- выбирать досуг на открытом воздухе, а не в закрытых помещениях у бассейна;
- не посещать пляжи с симптомами ОРВИ;
-придерживаться этикета чихания и кашля;
-отдыхая с ребенком, пользоваться только собственными игрушками.
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