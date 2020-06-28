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Супрун рассказала, спасают ли от жары головные уборы и солнцезащитные очки
Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которой предложили работу в Нацсовете реформ, а потом почему-то не взяли, продолжает давать советы украинцам.
От жары, которая стоит в Украине уже довольно долго, Супрун предлагает защищаться комплексно.
Медик напоминает о том, что нужно закрывать голову и плечи. Желательно носить легкую одежду из натуральной ткани и солнцезащитные очки с ультрафиолетовыми фильтрами. Всегда иметь при себе воду. Пользоваться солнцезащитными кремами.
Для тренировок лучше выбирать утренние или вечерние часы.
«Активное время солнца с 11 до 16 часов. Это не лучшее время не только для тренировок, но и для работы на огороде или долгих прогулок в городе», — пишет Супрун.
Напомним, ранее Ульяна Супрун раскритиковала лечение коронавируса в Украине.174
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