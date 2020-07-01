Ювелирный выстрел: ВСУ уничтожили систему видеонаблюдения боевиков на Донбассе (видео)

Украина

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады им. Данила Галицкого уничтожили на Донбассе вражескую дорогостоящую систему видеонаблюдения. Ранее они же метким ударом уничтожили переносную станцию наземной разведки оккупантов «Кредо-М1».

Украинские защитники 24-й бригады опубликовали видео, на котором запечатлели, как точным выстрелом из ПТУР ликвидировали систему видеонаблюдения, которая позволяла оккупантам вести прицельный артиллерийский огонь по украинским военным.

Кроме того, боевики пользовались системой при сопровождении диверсионно-разведывательных групп, которые в последнее время активизировались по всей Светлодарской дуге.

Видео опубликовано на странице 24-й ОМБр в Facebook.

Напомним, недавно военнослужащие 54-й ОМБр уничтожили позицию российско-оккупационных войск, которую «засветил» боевик «Скиф», дававший на ней интервью.

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