На Донбассе ВСУ уничтожили позицию, которую "сдал" боевик "ДНР" (видео)

Украина

Бойцы 54-й ОМБр, ранее нанесшие меткий ответный удар по противнику, уничтожили позицию российско-оккупационных войск, которую «засветил» боевик «Скиф», дававший на ней интервью.

«Внимательно просмотрев видео, мы увидели свои ошибки, вычислили более точно места укрытия боевиков и ждали. Когда начался очередной обстрел наших позиций, полетела ответочка на «любимую» позицию Саши «Скифа», которую он нам должным образом «подсветил», — говорится в сообщении на странице боевой группы «К-2» в соцсетях.

Бойцы сообщают, что позицию с крупнокалиберным пулеметом полностью уничтожили. Также были ликвидированы четверо боевиков, а трое — тяжело ранены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео уничтожения грузовика боевиков, который приехал на ликвидированную позицию забирать оставшийся на ней боекомплект.

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