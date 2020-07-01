26.55 / 26.76 29.59 / 29.99
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Донбассе ВСУ уничтожили позицию, которую "сдал" боевик "ДНР" (видео)

9:54 1 июля 2020
ВСУ уничтожили позицию боевиков

Бойцы 54-й ОМБр, ранее нанесшие меткий ответный удар по противнику, уничтожили позицию российско-оккупационных войск, которую «засветил» боевик «Скиф», дававший на ней интервью.

«Внимательно просмотрев видео, мы увидели свои ошибки, вычислили более точно места укрытия боевиков и ждали. Когда начался очередной обстрел наших позиций, полетела ответочка на «любимую» позицию Саши «Скифа», которую он нам должным образом «подсветил», — говорится в сообщении на странице боевой группы «К-2» в соцсетях.

Бойцы сообщают, что позицию с крупнокалиберным пулеметом полностью уничтожили. Также были ликвидированы четверо боевиков, а трое — тяжело ранены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео уничтожения грузовика боевиков, который приехал на ликвидированную позицию забирать оставшийся на ней боекомплект.

187

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Хозяин Кремля

Путин не самоубийца: генерал предупредил Россию о последствиях захвата Херсонской области

ВСУ уничтожили позицию боевиков

На Донбассе ВСУ уничтожили позицию, которую "сдал" боевик "ДНР" (видео)

таможня «ДНР»

Главарь "ДНР" Пушилин снял ограничения на выезд в Россию

Александр Кабанов

В России умер двукратный олимпийский чемпион (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер