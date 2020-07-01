Украина

Украинцев не будут штрафовать за неуплату кредитов во время карантина: что важно знать

В среду, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому украинцам не будут начислять штрафы и пени по кредитам во время карантина.

В Офиса президента сообщили, что Закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Закон должен вступить в силу на следующий день после опубликования.

«Документом вносятся изменения в „Заключительные положения“ Хозяйственного кодекса и „Заключительные и переходные положения“ Гражданского кодекса, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период карантина и/или в 30-дневный срок после его завершения выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит банком или другим кредитодателем, заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такое просрочки», — говорится в сообщении.

Подробно о новом законе в материале «ФАКТОВ».

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter