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Послы G7 отреагировали на отставку Смолия
Послы стран «Большой семерки» (G7), обычно оперативно реагирующие на изменения ситуации в нашей стране, не замедлили с ответом на отставку главы НБУ Якова Смолия.
Свое заявление они традиционно опубликовали в Twitter.
«Независимый Нацбанк — фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой важнейшей институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку», — подчеркнули послы Большой семерки.
Тем самым дипломаты прореагировали на слова Якова Смолия о том, что он собрался в отставку из-за «систематического политического давления». Сам Смолий ранее заявлял о том, что намерен оставаться на должности главы до конца своей каденции — 2025 года. Но 17 июня финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ.
В свою очередь, члены Правления Национального банка отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия призывом к президенту и правительству дать возможность НБУ выполнять свои функции.
В ответ в Офисе президента отметили, что их безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка, о чем неоднократно отмечал президент Владимир Зеленский.
Напомним, что Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева с октября 2018 года живет и работает в Лондоне. Она является сотрудником Института международных отношений Лондонской школы экономики.24
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