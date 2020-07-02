В Конгрессе США потребовали ввести новые санкции против Путина и Шойгу

Мир

В Конгрессе США увеличивается количество тех, кто призывает к введению санкций против руководства РФ за возможные выплаты этой страной талибам «вознаграждения» за убийство американских военных.

С таким требованием, в частности, выступил влиятельный сенатор-демократ Роберт Менендес, передает Голос Америки.

Менендес потребовал, чтобы администрация президента США Дональда Трампа ввела финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и других высокопоставленных российских чиновников, которые, по словам сенатора, были привлечены к этой операции.

Менендес хочет включить положения о новых санкциях в ежегодный законопроект по расходам на оборону (NDAA), обсуждение которого ведется в Сенате.

Кроме замораживания финансовых активов и запрета на выдачу виз Владимиру Путину, Сергею Шойгу и другим высокопоставленным российским чиновникам, сенатор также предложил ввести банковские ограничения для российских оборонных предприятий и расширить санкции против олигархов, которые входят в окружение Путина.

«По мере того, как продолжают появляться подробности этой отвратительной русской кампании, Дональд Трамп еще раз доказал, что он не способен защитить наши войска и нашу страну. Конгресс должен снова стать на защиту нашего народа и наших институтов от кремлевской агрессии. Обсуждение NDAA не может продвигаться без рассмотрения этой поправки», — заявил Менендес, который является одним из самых заметных критиков администрации Трампа.

Ранее глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Адам Шифф также выступил за санкции против РФ.

Напомним, в прошлую пятницу газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что определенные подразделение российской военной разведки, связанный с попытками покушений в Европе в прошлом году, якобы предлагали вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане — в том числе американских военных. Президент США Дональд Трамп отрицал, что был знаком с данными о возможном сговоре России с талибами.

Вчера, 1 июля, госсекретарь Майк Помпео общаясь с журналистами отметил, что деньги на поддержку Талибана идут в Афганистан с того момента, как США два десятилетия назад направили в эту страну войска.

По словам Помпео, руководство Соединенных Штатов ежедневно получает информацию об угрозах и опасностях, которым подвергаются американские военные в разных точках земного шара. Госсекретарь также отметил, что сообщения о возможной вознаграждение талибам со стороны России вызвали возмущение у российской стороны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что политику санкций против РФ активно поддерживают в Европе: на днях Европейский Союз еще на полгода продлил ограничения против российских компаний, которые были введены после оккупации Крыма и начала боевых действий на Донбассе, и с тех пор продлеваются каждые полгода.

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