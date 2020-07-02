«Может выйти знатный кризис»: в сети обсуждают отставку Смолия

Украина

Сообщение о том, что глава Нацбанка Украины Яков Смолий подал в отставку из-за постоянного политического давления на НБУ, стала главной новостью вечера 1 июля.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса назвал это очень плохой новостью, добавив, что Украина «летит».

Бывший народный депутат Борислав Береза считает, что теперь гривню «будут печатать, как фантики».

Шеф-редактор информационно-политического портала «Хвиля» Юрий Романенко утверждает, что в Верховной Раде не наберется достаточное количество голосов, чтобы уволить главу Нацбанка и предполагает, что заявление Смолия — это шантаж со стороны регулятора.

Предприниматель и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар свой пост в Facebook разместил на фоне черепов.

Между тем, в Офисе президента более оптимистичны и считают, что на смену Смолию придет профессионал, который будет воспринят как профессиональным, так и международным сообществом. Об этом написала советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова.

По ее мнению, Украине стоит «от кризис-менеджмента перейти к эпохе развития». А заявление Смолия о политическом давлении советник назвала «несовпадением взглядов».

Напомним, члены Правления Национального банка отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия призывом к президенту и правительству дать возможность НБУ выполнять свои функции.

Между тем, послы G7 уже отреагировали на заявление Смолия об увольнении, отметив, что это несет угрозу надежности реформ в Украине и их поддержке.





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