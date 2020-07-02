26.67 / 26.92 29.71 / 30.23
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ежедневной статистики общей смертности по Украине нет: Ляшко назвал причину

9:10 2 июля 2020
Ляшко

В Украине, где ведется ежедневная статистика инфицированных и умерших от коронавируса, нет оперативной информации об общем количестве умерших за сутки по стране. Цифры нет ни в Министерстве здравоохранения, ни в Государственной службе статистики.

Об этом в эфире «Громадського» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что распорядителем соответствующей информации является Государственная служба статистики, которая предоставляет данные о смертности раз в месяц.

В информации на 20 число этого месяца можно увидеть статистику за предыдущий месяц (данные за апрель можно увидеть после 20 мая).

Главный санврач напомнил, что вопрос смертности проходит через регистрационную службу, каждый летальный случай должен быть подтвержден судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом — на это нужно время. По его словам, ввести оперативный сбор таких данных технически невозможно.

Напомним, в этом же эфире главный санврач Ляшко объяснился за свои слова о намерении стать президентом.

105

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Россияне обнулили сроки Путина: ЦИК РФ показал итоги референдума

Путин и Шойгу

В Конгрессе США потребовали ввести новые санкции против Путина и Шойгу

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

наводнение в Западной Украине

Вырубка леса ни при чем? Ученый рассказал о причинах масштабного паводка в Западной Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер