Ежедневной статистики общей смертности по Украине нет: Ляшко назвал причину

Украина

В Украине, где ведется ежедневная статистика инфицированных и умерших от коронавируса, нет оперативной информации об общем количестве умерших за сутки по стране. Цифры нет ни в Министерстве здравоохранения, ни в Государственной службе статистики.

Об этом в эфире «Громадського» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что распорядителем соответствующей информации является Государственная служба статистики, которая предоставляет данные о смертности раз в месяц.

В информации на 20 число этого месяца можно увидеть статистику за предыдущий месяц (данные за апрель можно увидеть после 20 мая).

Главный санврач напомнил, что вопрос смертности проходит через регистрационную службу, каждый летальный случай должен быть подтвержден судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом — на это нужно время. По его словам, ввести оперативный сбор таких данных технически невозможно.

Напомним, в этом же эфире главный санврач Ляшко объяснился за свои слова о намерении стать президентом.

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