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Главный санврач Ляшко прокомментировал свои слова о намерении стать президентом в 2029 году
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, который в случае выдвижения кандидатом от «Слуги народа» на пост мэра Киева наберет, по прогнозам экспертов, не более 6 процентов голосов, прокомментировал свое заявление о планах баллотироваться в президенты Украины в 2029 году.
Сделал он это в эфире hromadske.
На вопрос журналиста, почему речь идет о выборах 2029 г, а не 2024-го, Ляшко ответил: «Потому что надо стать политической фигурой… Это была шутка, и мы должны это понимать». После этого он еще несколько раз на уточняющие вопросы сказал, что это была шутка.
В целом о возможности баллотирования пусть даже в неопределенном будущем главный санврач сказал: «Если мы в 2029 году будем помнить фамилию Ляшко, главный санитарный врач Украины, который может влиять на страну, то… Но думаю, что нет».
В то же время говорить о своем возможном участии в следующих выборах мэра Киева Ляшко не захотел: «Будем комментировать, когда исчезнет слово „слухи“, когда будет официальная позиция».
На вопрос, встречался ли уже с президентом Владимиром Зеленским или руководителем его офиса Андреем Ермаком по этому вопросу, Ляшко ответил: «Я поддерживаю доверие президента ко мне как к главному санитарному врачу, если будет такой разговор, думаю, вы услышите официальную позицию и президента, и главного санитарного врача».
Напомним, 26 июня в интервью журналистке Алесе Бацман, отвечая на вопрос о политических амбициях, главный санврач признался в усталости от должности и заявил, что готов передать дела преемнику. Также он сказал, что в десятилетней перспективе, возможно, хотел бы даже стать президентом Украины.
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