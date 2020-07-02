Впервые в истории Украина отказалась от займа из-за отставки главы НБУ

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После новости об отставке главы Нацбанка Якова Смолия, соглашение о размещении Украиной новых 12-летних евробондов отменили. Об этом в соцсети сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
«Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их кидают. И для Украины денег больше нет», — пишет эксперт.
По информации Bloomberg, отмена соглашения состоялась по инициативе украинского правительства. Это первый подобный случай в истории Украины, когда правительство отказалось взять, своего рода, краткосрочный кредит.
По мнению аналитика инвестиционной компании ICU Михаила Демкива, правительство поступил разумно.
«Между краткосрочной целью взять деньги сейчас и долгосрочной целью — сохранить доверие инвесторов, выбрали второе», — цитирует Демкива «Громадське».
После начала «коронавирусного» кризиса новые евробонды Украины должны были стать первым выходом правительства на международные рынки капитала. Ожидалось получить в целом 1,75 миллиарда долларов, из которых 750 миллионов должны были направить на погашение долгов по евробондам со сроком погашения в 2021—2022 годах.
Остальные средства правительство могло использовать на покрытие дефицита государственного бюджета.
Отмена сделки означает, что Украина не получит запланированных 1,75 миллиарда долларов от размещения евробондов и не сможет использовать их для погашения долгов и покрытия дефицита госбюджета.
Последний раз перед этим правительство привлекало средства на международных рынках в начале 2020 года, выпустив ценные бумаги на 1,25 миллиарда евро под рекордно низкие проценты годовых.
Напомним, о возможности отмены сделки по размещению евробондов ранее уже говорили известные финансисты. Эксперты считают, что отставка главы НБУ Якова Смолия может привести Украину к финансовой изоляции.
Вместе с тем, в Офисе президента не считают, что отставка Смолия повлияет на стабильность банковской системы.
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