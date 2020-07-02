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Украина рискует оказаться в «финансовой изоляции» после отставки Смолия: озвучен прогноз
Заявление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия, которое он написал после разговора с президентом Владимиром Зеленским, отметив постоянное политическое давление на НБУ, может привести Украину к финансовой изоляции и включению печатного станка.
Такое мнение выразили ряд финансистов, пишет LIGA.net.
В комментариях изданию эксперты крайне негативно восприняли возможное увольнение Смолия. Главное их опасение — Нацбанк утратит свою независимость. А это навредит отношениям Украины с иностранными инвесторами и партнерами.
Экс-замминистра экономики Павел Кухта считает, что увольнение главы НБУ «будет иметь негативные последствия, как для украинской экономики, так и для привлечения инвестиций».
По мнению экс-предправления «Райффайзен Банка Аваль» Владимира Лавренчука, Украину, вероятно, ждет смена стратегии и монетарной политики регулятора. Возможна масштабная эмиссия денег для бюджетных нужд и свертывании взаимодействия с МВФ, считает Лавренчук.
«Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий президента. Если отставка Смолия будет принята, а в НБУ назначат лояльное руководство, то в добавок к экономическому, мы скоро окажемся на пороге еще и финансового кризиса», — цитирует издание слова Елены Белан из Dragon Capital.
«Мы отложим новые инвестиции. Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы такого решения: полная некомпетентность или мотивированные русскими диверсии», — сказал гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.
Новость об отставке Смолия появилась через несколько часов после того, как Украина завершила первое после введение карантина размещение еврооблигаций на $ 1,75 млрд.
Собеседник издания в одной из крупных инвесткомпаний, купившей украинские госбумаги, назвал главу НБУ порядочным человеком, который не подвел Минфин, хотя уже принял решение о своем уходе из НБУ.
По мнению финансистов, если бы отставка Смолия случилась немного раньше, «окно возможностей» для Украины закрылось бы. Вместе с тем, главный экономист Dragon Capital Елена Белан не исключает, что сделка может быть отменена. Ее мнение разделяет и высокопоставленный сотрудник министерства экономики
Между тем, советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова написала, что на смену Смолию «придет профессионал, который будет воспринят как профессиональным, так и международным сообществом».
По предварительным данным, возглавить НБУ может председатель правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко.50
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?