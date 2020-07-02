- 12:03 "Прессинг" Коломойского и сигнал для МВФ: что на Западе пишут об отставке главы НБУ Смолия
- 11:49 Почему возникает боль в суставах и как затормозить их поражение? Отвечает ортопед-травматолог
- 11:37 С «Барселоной» во главе: украинский клуб узнал соперников в Лиге чемпионов
- 11:29 В "Слуге народа" признали, что отставка главы НБУ не улучшит отношения Украины и МВФ
- 11:26 Впервые в истории Украина отказалась от займа из-за отставки главы НБУ
- 11:25 Две машины «нырнули» под землю в Одессе: видео ЧП попало в сеть
- 11:08 Зеленский принял решение по отставке Смолия
- 10:55 Отставка Смолия: МВФ озвучил требование к Украине
- 10:53 Глава Минздрава Степанов поставил крест на медреформе в Украине?
- 10:51 В Киеве зафиксирован случай ботулизма: как уберечься от опасного заболевания
- 10:38 В Украине после карантина открываются кинотеатры: как они будут работать
- 10:24 Украина рискует оказаться в «финансовой изоляции» после отставки Смолия: озвучен прогноз
В "Слуге народа" признали, что отставка главы НБУ не улучшит отношения Украины и МВФ
Отставка главы НБУ Якова Смолия, проект постановления об увольнении которого в Раду подал президент Владимир Зеленский, не улучшит отношения Украины с Международным валютным фондом.
Как передает «РБК-Украина», об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев.
«Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения», — отметил парламентарий и добавил, что прозвучала «очень неоднозначная информация» относительно давления на Смолия со стороны Офиса президента.
«Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки», — заявил Гетманцев.
Также глава профильного комитета высказался по поводу инфляции, отметив, что «в небольших процентах» она оправдана. «Скажем 10%, поскольку гривна является переоцененной и это не мое мнение, а позиция экспертов-экономистов», — заявил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», финансист и блогер Сергей Фурса считает, что отставка Якова Смолия — прямой шаг к дефолту.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».92
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.