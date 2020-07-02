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Украина

В "Слуге народа" признали, что отставка главы НБУ не улучшит отношения Украины и МВФ

11:29 2 июля 2020
НБУ

Отставка главы НБУ Якова Смолия, проект постановления об увольнении которого в Раду подал президент Владимир Зеленский, не улучшит отношения Украины с Международным валютным фондом.

Как передает «РБК-Украина», об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев.

«Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения», — отметил парламентарий и добавил, что прозвучала «очень неоднозначная информация» относительно давления на Смолия со стороны Офиса президента.

«Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки», — заявил Гетманцев.

Также глава профильного комитета высказался по поводу инфляции, отметив, что «в небольших процентах» она оправдана. «Скажем 10%, поскольку гривна является переоцененной и это не мое мнение, а позиция экспертов-экономистов», — заявил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», финансист и блогер Сергей Фурса считает, что отставка Якова Смолия — прямой шаг к дефолту.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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