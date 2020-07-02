Глава Антимонопольного комитета передумал уходить в отставку

Политика

После новости об уходе с поста главы НБУ Якова Смолия, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев отозвал свое заявление об отставке.

«Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ. Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп «Слуг народа», — написал в Facebook главный редактор «Цензор НЕТ» Юрий Бутусов.

Отметим, заявление об отставке Терентьев написал 1 июля в Офисе президента под давлением Зеленского. Причиной якобы послужил штраф на 6,5 млрд гривен, которым Антимонопольный комитет наказал табачного монополиста «Тедис» (ранее «Мегаполис») и украинских производителей сигарет за сговор.

СМИ связывают «Тедис» с Борисом Кауфманом. А саму схему, по их данным, создали еще при беглом президенте Викторе Януковиче в 2011 году. Штраф Антимонопольного комитета заставил бы «Тедис» поступиться местом в дистрибуции сигарет и пустить на украинский рынок других игроков.

«Учитывая, что Зеленский, Шефир и Ермак предпринимают попытки заставить уйти с поста спикера и самого Дмитрия Разумкова, думаю, за увольнение Терентьева развернется ожесточенная борьба», — пишет Бутусов, добавляя, что «власть фрагментируется и сыпется из рук Зеленского».

Напомним, согласно последнему соцопросу Центра Разумкова, рейтинг президента Зеленского продолжает падение: менее 35% украинцев готовы снова поддержать его на выборах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исследования Центра социальный мониторинг показали, что баланс доверия — недоверия Зеленскому ушел в минус на 8,9 процента. Единственной институцией с положительным балансом доверия (более 30 процентов) оказались Вооруженные Силы Украины.

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