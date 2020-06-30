Рейтинг Зеленского продолжает падение: менее 35% украинцев готовы снова поддержать его на выборах

Украина

В Центре Разумкова провели очередные социологические исследования об уровне доверия украинцев к политикам, в том числе и президенту Владимиру Зеленскому, баланс одобрения — неодобрения действий и заявлений которого впервые ушел в минус.

Согласно данным, Зеленскому доверяет 41% участников соцопроса, не доверяет — 51% респондентов.

Также социологи выяснили, за кого бы украинцы голосовали на президентских выборах. Так, за действующего главу государства проголосовали бы 25,3% всех опрошенных (31,1% — среди тех, кто намерен прийти на избирательный участок и 34,6% определившихся с выбором и решивших голосовать). На втором месте — Юрий Бойко из ОПЗЖ — 14,6%, 18% и 20% соответственно. На третьем — Петр Порошенко из «Европейской солидарности» — 11,1%, 14,5% и 16,1% соответственно.

Также респондентам предложили определиться за кого бы они проголосовали в паре Зеленский — Порошенко. Первого бы поддержали 41,1% принявших участие в опроса, 56,2% тех, кто придет на выборы и 69,8% из определившихся с выбором и заявивших об участии в голосовании. За второго — соответственно — 16%, 24,3% и 30,2%. При этом 25,7% заявили, что не принимали бы участия в голосовании.

Исследование проводилось с 17 по 24 июня 2020 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исследования Центра социальный мониторинг показали, что баланс доверия — недоверия Зеленскому ушел в минус на 8,9 процента. Единственной институцией с положительным балансом доверия (более 30 процентов) оказались Вооруженные Силы Украины.

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