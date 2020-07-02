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Изнасилование мальчика во Львове: у подозреваемого могли быть сообщники
У парня, которого недавно задержали во Львове по подозрению в изнасиловании 11-летнего мальчика, могут быть сообщники.
Как пишет «Бабель», адвокат пострадавшего Иван Василишин отмечает, что задержанный 18-летний Мирослав М. может получить от 10 до 15 лет тюрьмы или меньше, если признается и раскается в содеянном. По словам защитника, у Мирослава М. могли быть сообщники, на что указывают телефонные разговоры и то, что парень приехал на машине на «дело» с друзьями. Также есть подозрения, что попытки изнасилования малолетних были и раньше.
Так, отмечается, что житель одной из львовских многоэтажек сообщил полиции о мужчине в кепке и темных очках, который уводил его дочь с подружками. Он остановил детей, а человек в кепке сбежал. Сейчас адвокат работает над тем, чтобы и этот эпизод приобщили к делу.
По словам родственников пострадавшего мальчика, похожий по описанию на подозреваемого в изнасиловании парень годом ранее пытался увести двоих девочек, которым удалось сбежать. Те позже упоминали, что парень говорил с кем-то по телефону о том, что «будут две девочки».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что во время прогулки с детьми в Зализнычном районе Львова пропал ее сын. Полицейские выяснили, что мальчика увел неизвестный мужчина, попросивший помочь ему с мопедом и обещая купить за это газированный напиток. Вскоре школьник вернулся домой и рассказал, что его изнасиловали.136
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