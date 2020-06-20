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Во Львове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика (фото)
В пятницу, 19 июня, во Львове задержали педофила, который накануне изнасиловал 12-летнего мальчика.
Опознание насильника произошло в Железнодорожном отделении полиции, пишет в Facebook его мама, София Яцкив, которая хочет, чтобы преступление стало гласным и его «не замяли».
К процессу опознания полицейские привлекли четырех похожих между собой мужчин. Среди них был и задержанный накануне на Левандовке насильник. Ребенок сразу указал на своего обидчика.
По словам матери, родители подозреваемого уже наняли пятерых адвокатов, чтобы те защищали в суде их сына. А родители жертвы собирают деньги на оплату услуг своего защитника.
В субботу, 20 июня, состоится суд. Подозреваемому должны избрать меру пресечения.
Напомним, 18 июня на ул. Роксоланы во Львове изнасиловали 12-летнего мальчика. Полиция оперативно задержала вероятного насильника. Им оказался 18-летний львовянин Мирослав М. Он вместе с родителями также обитает на Левандовке, неподалеку от места преступления.
Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские нашли вещественные доказательства, а именно одежду, в который насильник был одет во время совершения преступления
Издание zaxid.net пишет, что 18-летний парень в присутствии полицейских признался родителям, что именно он изнасиловал 12-летнего мальчика. После этого родители запретили ему говорить и вызвали адвоката.
Напомним, недавно вынесли приговор одесскому педофилу, который похитил с детской площадки и изнасиловал ребенка
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