Во Львове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика (фото)

Происшествия

В пятницу, 19 июня, во Львове задержали педофила, который накануне изнасиловал 12-летнего мальчика.

Опознание насильника произошло в Железнодорожном отделении полиции, пишет в Facebook его мама, София Яцкив, которая хочет, чтобы преступление стало гласным и его «не замяли».

К процессу опознания полицейские привлекли четырех похожих между собой мужчин. Среди них был и задержанный накануне на Левандовке насильник. Ребенок сразу указал на своего обидчика.

По словам матери, родители подозреваемого уже наняли пятерых адвокатов, чтобы те защищали в суде их сына. А родители жертвы собирают деньги на оплату услуг своего защитника.

В субботу, 20 июня, состоится суд. Подозреваемому должны избрать меру пресечения.

Напомним, 18 июня на ул. Роксоланы во Львове изнасиловали 12-летнего мальчика. Полиция оперативно задержала вероятного насильника. Им оказался 18-летний львовянин Мирослав М. Он вместе с родителями также обитает на Левандовке, неподалеку от места преступления.

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские нашли вещественные доказательства, а именно одежду, в который насильник был одет во время совершения преступления

Издание zaxid.net пишет, что 18-летний парень в присутствии полицейских признался родителям, что именно он изнасиловал 12-летнего мальчика. После этого родители запретили ему говорить и вызвали адвоката.

Напомним, недавно вынесли приговор одесскому педофилу, который похитил с детской площадки и изнасиловал ребенка

Ранее «ФАКТЫ» писали о педофиле, который в течение четырех лет насиловал своего пасынка и родную дочь.

67

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter