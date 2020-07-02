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Гламур

"Люблю больше жизни": Дмитрий Монатик трогательно обратился к супруге в годовщину свадьбы (фото)

14:03 2 июля 2020
Дмитрий Монатик

Артист Дмитрий Монатик, выпустивший с Верой Брежневой летний хит «ВЕЧЕРиНОЧКА», с женой Ириной отметили пятую годовщину брака, деревянную свадьбу. Супруги трогательно обратились друг к другу в сети, признаваясь в любви и восхищаясь. К семейному юбилею семья Монатика получила оригинальные подарки — их кукольные копии.

«Сегодня пять лет нашему законному союзу с моей замечательной I. V., а уже сколько незаконному … Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем еще мощнее … Как и в первый день, люблю тебя больше жизни, моя Ирина. Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов наших, обожаю и фанатею!», — трогательно обратился к жене Дмитрий.

Ирина также обратилась к мужу в сети, назвала его мужчиной ее мечты, лучшим другом и папой. Она мечтает дожить с ним в любви до бриллиантовой свадьбы.

«Люблю тебя, мужчина моей мечты, мой лучший друг и лучший папа. Мечтаю встретить бриллиантовую свадьбу вместе. Деревянная уже позади», — написала Ирина.

Напомним, Дмитрий Монатик и Ирина вместе уже давно, еще с тех пор, когда певец только начинал свой творческий путь. Они работают в одной команде, воспитывают сыновей. Супруги редко делятся подробностями личной жизни и не показывают лица своих мальчиков.

На карантине Монатик больше времени проводил с детьми дома. Его танцы с сыновьями умилили сеть.

Сейчас артист постепенно возвращается к работе. Первый концерт он дал в Одессе, выступать пришлось под проливным дождем.

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