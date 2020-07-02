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Синоптик рассказала, когда в Украину придет прохлада
В четверг, 2 июля, во второй половине дня дожди с грозами ожидаются на западе и на севере страны.
«Воздух раскален, поэтому при грозах возможны сильные ливни и шквалы, и даже град с локальными смерчами. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, разве днем на Харьковщине и Сумщине возможны какие-то местные дожди», — уточняет прогноз погоды синоптик Наталья Диденко и добавляет, что жара охватит большинство областей страны.
Температура воздуха — до + 29 + 34 градуса, на юге и востоке — до +36 градусов. Прохладнее из-за дождей будет лишь на западе — до + 23 + 28 градусов.
«В пятницу, 3 июня, в Киеве будет жарко и без осадков, только вечером возможен локальный грозовой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов», — сообщает синоптик.
По ее словам, ближайшее ослабление жары в Киеве ожидается на выходных. Правда, незначительное. «Более ощутимый свежий воздух придет в столицу с 8−9 июля, как раз после Ивана Купала (6−7 июня)», — прогнозирует синоптик.
Эксклюзивный материал с прогнозами погоды в Украине на ближайшие дни, а также до конца первой декады июля, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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