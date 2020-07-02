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На украинский телеканал придут с проверкой из-за путинского "парада победы"
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «КРТ» из-за трансляции военного парада, который состоялся в Москве 24 июня.
Как сообщают в Нацсовете, во время программы в режиме онлайн транслировался фрагмент парада из Москвы, во время которого показывалась военная техника и высшее руководство страны-агрессора. При этом отмечается, что ни ведущие, ни гости не говорили о России как о стране, развязавшей войну в Украине, зато «звучали восторженные высказывания» по поводу проведения парада. «Содержание передачи содержит признаки нарушения лицензиатом требований… статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», — говорится в сообщении.
Также проверка придет на «112 Украина». Причиной стали высказывания народного депутата Украины Виктора Медведчука, который «в комментарии положительно оценивает инициативы президента России в международной политике и выражает оптимизм относительно их реализации».
Речь шла о передаче, во время которой обсуждалась статья Путина, в которой он возложил ответственность за начало Второй мировой войны не только на Германию, а и на Великобританию, Францию и Польшу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Беларуси Александр Лукашенко, приехавший в Москву на парад, не стал рядом с Путиным на церемонии возложения цветов, хотя для него специально «держали» место.68
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