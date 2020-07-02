Жителя Новых Санжар, не пускавшего эвакуированных из Уханя, приговорили к штрафу

Происшествия

2 июля пресс-служба Новосанжарского районного суда Полтавской области сообщила о вынесении приговора еще одному участнику массовых протестов против размещения эвакуированных из китайского Уханя в местном санатории, которые состоялись 19−20 февраля. Поскольку обвиняемый — гражданин Л. — признал свою вину в совершении уголовного правонарушении, что зафиксировано письменным соглашением с прокурором, суд ограничился наложением на него штрафа в размере 850 гривен.

Согласно материалам производства, Л., узнав о массовом противостоянии возле медицинского центра Нацгвардии Украины «Новые Санжары», сразу после полуночи выехал на грузовом автомобиле с прицепом в село Лелюховка и остановил его на трассе Полтава-Александрия, перекрыв таким образом поворот в райцентр. Блокирование транспортных средств (маршрутных автобусов, частных автомобилей и транзитного автотранспорта, путь которых пролегал через Новые Санжары) продолжалось до 9 часов утра и было разблокировано лишь силами правопорядка. В результате действий водителя Л., как сказано в приговоре, была нарушена нормальная работа транспорта, что сказалось на графике работы пассажирских и грузовых перевозок и не дало возможности физическим лицам вовремя доехать до конечного пункта назначения.

Приговор может быть обжалован в установленные для этого сроки.

Ранее этот же суд утвердил соглашения о признании виновности с тремя активными участниками «аникоронавирусных» протестов, которые тоже использовали собственный транспорт для блокировки проездов. Их также оштрафовали на 850 грн каждого.

По информации областного полицейского главка, по Новым Санжарам расследуется 8 уголовных производств, подозрения в совершении преступлений получили 10 человек. У половины из них давно уже завершился двухмесячный домашний арест.

Между тем следствие до сих пор не установило лиц, организовавших в Новых Санжарах массовые митинги и противостояние требованиям власти.

В самом же райцентре с начала эпидемии коронавируса не зафиксировано ни одного случая этой коварной болезни. Зато главная медсестра медицинского центра, где находились на обсервации эвакуированные из Уханя, Татьяна Решетник и сестра-хозяйка Татьяна Очеретько удостоены медали «За труд и за доблесть» к недавнему Дню медика.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как суд наказал учительницу, которая жестоко издевалась над школьниками в Измаиле.



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