Суд наказал участников "антикоронавирусных" протестов в Новых Санжарах

Украина

Новосанжарский районный суд Полтавской области признал виновными двух жителей Новых Санжар, которые были активными участниками массовых беспорядков во время размещения в медцентре Нацгвардии эвакуированных украинцев из Китая. Каждому из обвиняемых суд назначил штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Эти двое обвиняемых оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта.

Свою вину они признали, сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

Напомним, 20 февраля 2020 года в Новых Санжарах состоялась акция протеста местных жителей против размещения на обсервацию людей, эвакуированных из китайского Уханя.

В сети ситуацию в Новых Санжарах назвали провалом власти.

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