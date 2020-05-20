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Суд наказал участников "антикоронавирусных" протестов в Новых Санжарах
Новосанжарский районный суд Полтавской области признал виновными двух жителей Новых Санжар, которые были активными участниками массовых беспорядков во время размещения в медцентре Нацгвардии эвакуированных украинцев из Китая. Каждому из обвиняемых суд назначил штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.
Эти двое обвиняемых оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта.
Свою вину они признали, сообщили в Полтавской областной прокуратуре.
Напомним, 20 февраля 2020 года в Новых Санжарах состоялась акция протеста местных жителей против размещения на обсервацию людей, эвакуированных из китайского Уханя.
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