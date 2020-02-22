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Беспорядки в Новых Санжарах: стало известно о состоянии полицейского, которого ранили протестующие
Работник полиции, которому попали камнем в голову во время потасовок в Новых Санжарах Полтавской области 20 февраля, до сих пор находится в больнице. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Относительно полицейского, которому бросили булыжник в голову. У него сотрясение мозга, он до сих пор -- в больнице, наложены 6 швов на лицо. Есть тот, кто бросил (камень. — Авт.), и этот человек будет отвечать на нападение на полицейского», — сказал он, сообщает Укринформ.
Как писали «ФАКТЫ», утром 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары на Полтавщине, где людей разместили для обсервации в медицинском центре Нацгвардии.
Однако местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре. Произошли потасовки между протестующими и правоохранителями, во время которых пострадали девять полицейских и один гражданский. Полиция задержала 24 участников беспорядков. Впоследствии всех, кроме одного, отпустили.
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