Происшествия

На Львовщине под видом антисептика изготовляли и продавали смертельно опасный токсин

Сотрудники правоохранительных органов Львовщины обнаружили на территории Стрыйского района области незаконное производство дезинфицирующих средств и средств личной гигиены, не отвечающих санитарным требованиям и опасных для здоровья людей. Ранее на Волыни подпольный цех выпускал тонны фальсифицированного антисептика

— В четверг, 2 июля, во время санкционированных обысков были обнаружены и изъяты две тонны готовой продукции и три тонны сырья, этикетки и бухгалтерские документы, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Все изъятое направлено на экспертизу. Устанавливаются лица, причастные к изготовлению опасного фальсификата и места его реализации, проводятся обыски. По факту следователи открыли уголовное производство по статье «Умышленное введение в оборот на рынке Украины опасной продукции». Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Как уточняет прокурор Львовской области Ирина Диденко, предприниматель из Стрыя организовал цех по производству дезинфицирующих средств под названием «Antibacterial Virus Protection». Продукция продавалась со склада и в сети Интернета. Объем сбыта составлял в день до 17 тысяч гривен.

— Согласно экспертному исследованию, данное средство содержит токсичное вещество, попадание которого в организм человека может привести к непоправимым изменениям или даже к летальному исходу, — подчеркивает прокурор.

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