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Украина

Синоптики предупредили об аномальной жаре на юге Украины

20:48 2 июля 2020
погода

На южные области Украины надвигается чрезвычайно жаркая погода. Если 3 июля на юге будет знойно и без осадков, то с 5 по 7 июля днем ожидаются экстремальные температуры — до 40−42 градусов.

Херсонский областной центр по гидрометеорологии объявил «красный» — самый высокий — уровень опасности из-за жары. А синоптики составили карту регионов, где ожидается очень жаркая погода и чрезвычайная пожарная опасность.

карта

Напомним, Украинский гидрометцентр прогнозировал, что в 2020 году июль будет жарче, чем в среднем за годы наблюдений, тогда как количество выпавших осадков останется в пределах среднегодовой нормы.

В июне были установлены пять температурных максимумов. В июле народные синоптики также прогнозируют очень жаркие дни, особенно в начале месяца.

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