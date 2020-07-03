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Правоохранители разоблачили очередную коррупционную схему в Государственной налоговой службе, которая ежемесячно наносила ущерб государству на более чем 2 миллиарда гривен.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Согласно схеме, в стране незаконно формировались суммы налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.
По версии следствия, схема действовала в период 2019—2020 годов. В ней были задействованы почти 400 субъектов хозяйственной деятельности, должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации — ГНС) и транзитно-конвертационные группы.
«Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате — госбюджет нанесенный ущерб в особо крупных размерах», — сообщили в СБУ.
По данному делу было проведено более 120 обысков, а также наложены аресты на счета предприятий на более чем 100 млн гривен и заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на сумму 587 млн гривен.
Сообщено подозрение лицу, которое осуществило незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС (по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины), а также трем основателям предприятий, задействованных в схеме (по ч. 2 ст. 205−1 УК Украины). Сумма ущерба составляет 100 млн гривен.
Напомним, что ранее СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году в Киеве СБУ взяла с поличным при получении взятки главу комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации. Следствие установило, что чиновник обещал посодействовать киевскому предпринимателю в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе — за это требовал у него 10 000 долларов. В качестве посредника злоумышленник привлек своего знакомого.40
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Вмешивались в работу IT-систем: стало известно, как мошенники-налоговики обкрадывали бюджет на 2 млрд ежемесячно
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!