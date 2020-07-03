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Дубинский крайне непристойно высказался в адрес Смолия: сеть вскипела
Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский принял участие в телепередаче «Право на владу», в ходе которой попытался раскрыть масштабную схему Национального банка Украины, с помощью которого из государственного бюджета якобы исчезают миллиарды.
При этом для агрументации своих слов нардеп выбрал совершенно нелицеприятные высказывания, заявив, что «еб*т в рот» главу Национального банка Украины Якова Смолия.
Об этом Дубинский написал на своей странице в Instagram.
При этом многим подписчикам нардепа не понравились его выражения и манера общения с людьми.
«Главный любитель собачьих ртов», «пи*деть не мешки ворочать, коэффициент вашего депутатства -100», «не к лицу, как для народного депутата. Не хочу такое читать от народного депутата. Потому так и живем. Быдло невоспитанное», — написали украинцы.
Осудила Дубинского и сооснователь издания «Буквы» Екатерина Рощук, а также читатели ее страницы в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — «ответ на систематическое политическое давление». В Раде поддержали отставку Смолия, а в партии «Слуга народа» заявили, что отставка Якова Смолия с поста главы НБУ была неизбежна. В то же время международные финансовые институты с тревогой отреагировали на неожиданную отставку главы Национального банка Украины. В частности, Международный валютный фонд (МВФ) призвал Украину обеспечить независимую работу главного банка страны. А послы стран-членов «Большой семерки» (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.32
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