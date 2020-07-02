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В сеть попала любопытная переписка «слуг народа» об отставке Смолия (фото)
После того, как журналисты зафиксировали переписку в партийном чате «слуг народа», недовольных критикой их проекта закона о легализации игорного бизнеса, стало известно о том, что представители президентской фракции думают об отставке главы НБУ Якова Смолия, пожаловавшегося на политическое давление.
Фото переписки в чате сделал корреспондент «Букв». Обмену мнениями предшествовала публикация ссылки на статью о том, что после заявления Смолия была отменена сделка о размещении Украиной новых 12-летних Еврооблигаций.
«Мог бы Смолий денек и подождать. Нас… ал под конец», — пишет один из «слуг народа». «Смолий, значит, виноват… Ну-ну», — отреагировал на это Никита Потураев.
А нардеп Галина Третьякова, ранее заявлявшая о «некачественных детях», нашла в происходящем «след Порошенко»: «Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (Валения Гонтарева — глава НБУ времен президентства Петра Порошенко. — Авт.). И в МВФ сидит Рашкован (Владислав Рашкован — заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ. — Авт.), тоже про-Петин. Поэтому отставка Смолия — политическая акция „ЕвроСолидарности“. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина — Порошенко».
Эксклюзивный материал о том, что пишет западная пресса об отставке главы НБУ Якова Смолия, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»79
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