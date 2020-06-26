Украина

Несмотря на то, что украинская сторона постоянно говорит о необходимости проведения местных выборов на всей территории страны, включая оккупированный Донбасс (после вывода российских военных), некоторые люди, знающие ситуацию в «республиках» изнутри считают, что конфликт нужно замораживать до реального политического решения со стороны Москвы.

Об этом в интервью УНИАН рассказал журналист и блогер Станислав Асеев, который провел в «подвалах» боевиков больше двух лет.

Бывший узник напомнил, что на оккупированном Донбассе за 6 лет сложилась совсем другая, очень отличающаяся от Украины жизнь. И никакие телеканалы, никакое радиовещание не заставит этих людей переосмыслить свои ценности, если за шесть лет этого уже не произошло.

«Что будет, если это вольется в национальный кровоток нашего государства без какой-либо программы реинтеграции, которая полностью отсутствует у нашей власти. Ведь там выросло уже фактически новое поколение, которому промывают мозги с первого класса школы, и заканчивая университетом», — говорит Асеев.

Кроме того, проблему добавят десятки тысяч комбатантов, которые принимали участие в так называемых корпусах, представляли оккупационные администрации. Большинство из них ненавидят Украину и смотрят в сторону РФ. И хотя многие озлоблены на Россию и разочарованы Путиным, но это не означает, что у них появилась любовь к Украине.

«Я даже не буду обсуждать какие-то технические моменты, связанные с организацией избирательного процесса. У меня на самом деле есть опасение того, что россияне могут согласиться, не дай Бог. Они еще не понимают, какой нанесут вред Украине, если они согласятся на эти выборы, а не будут всякий раз оттягивать. Принять эту территорию в том виде, в каком она есть сейчас, даже если Россия заберет свои войска под такие выборы, нельзя», — считает Асеев.

По его мнению, в той ситуации, в которой оккупированные области находится сегодня, никакие программы реинтеграции не помогут избежать колоссального конфликта на Донбассе. Нужно еще учитывать чувства украинцев, которые вернувшись на Донбасс, увидят тех, кто убивал, грабил, насиловал. Простить это будет очень сложно.

Претензии будут и с другой стороны.

Он также указывает на то, что Россия требует политических уступок в обмен на людей. Любые политические уступки при этом не приближают реинтеграцию территории, а только усугубляют политическую ситуацию в Киеве.

По словам журналиста, возможный план «Б» — замораживание, тоже не просто будет реализовать.

«Как только мы скажем, что мы отказываемся от политического решения, сразу закроется гуманитарная сфера. Люди, которые там живут, россиянам не интересны. Они интересны им только в контексте политических уступок. Если они поймут, что мы на них не идем, для наших людей вообще закроется выход на свободу», — уточнил бывший узник.

Напомним, президент Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail сказал, что у него нет времени верить или не верить президенту России Путину. Он ведет переговоры с Москвой, чтобы вернуть узников, чтобы повлиять на боевиков, в заложниках у которых находится часть Донбасса.

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