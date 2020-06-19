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На Донбассе оккупанты для борьбы с забастовщиками ввели карантин
В Антрацитовском районе и городе Ровеньки, которые находятся в оккупированной части Луганской области, ввели карантин. Это сделано, чтобы предотвратить распространение информации о забастовке шахтеров, сообщает Министерство по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Украины.
Оккупационная российская администрация почти две недели вообще не обнародовала статистику по заболеваемости в ОРЛО.
«Де-факто „карантин“ вводился с целью блокирования распространения информации о забастовке горняков шахты „Комсомольская“, которые с 5 по 12 июня проводили акцию протеста под землей, требуя выплаты многомесячных долгов по заработной плате. Однако эти ограничения цели не достигли — сведения о шахтерском протесте получили широкий резонанс», — говорится в отчете Минреинтеграции.
Протесты могут возникнуть и на других шахтах, так как долги по зарплате — это системное явление, следствие грабительского подхода к управлению предприятиями оккупационной «властью».
Ранее сообщалось, что боевики арестовали горняков, которые требовали зарплату.46
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..