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В СНБО рассказали об организации территориальной обороны в случае нападения войск Путина
На случай нападения внешнего врага, наиболее вероятным из которых являются армия РФ, в Украине формируется структура территориальной обороны.
Об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью «Голос Америки».
Ее задачей будет удержание территории страны в случае открытой агрессии врага.
«Как военный я понимаю, что в случае открытой агрессии со стороны России, у нас будет небольшое количество времени, чтобы удержать территорию. Я не сомневаюсь в храбрости украинских воинов, но в контексте техники и вооружения, наш потенциал значительно меньшей. Так, украинская армия может проиграть определенные кампании, но никогда российская армия не сможет победить подготовленный украинский народ», — уверен Кривонос.
По его словам, территориальная оборона Украины будет строиться в несколько этапов. На первом этапе предусматривается создание отрядов общей численностью 80 тысяч человек.
По его словам, разработанный в СНБО законопроект предусматривает создание по одной бригаде на область, а также в Киеве. Через 3−4 года численность отрядов планируют увеличить до 160 тысяч, а затем до 250 тысяч человек.
«Почему? Потому что у нас огромное количество объектов внутри страны, которые нуждаются в контроле и защите, а численность Нацгвардии — 54 тысяч, Нацполиции -115 тыс. Речь идет и о ее вовлечении при борьбе с природными и техногенными чрезвычайными ситуациями», — пояснил он.
Кривонос подчеркнул, что важно, чтобы законопроект о территориальной обороне приняли до сентября этого года, иначе в бюджете на 2021 год не будут заложены средства для внедрения первого этапа.
Напомним, обсуждение закона о территориальной обороне Украины началось в СНБО еще в марте 2020 года. Кроме того, в соответствии с концепцией системы территориальной обороны, костяк подразделений будут составлять ветераны войны.
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