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В Украине раскрыли коварный план Путина по аннексии Приазовья
Россия не отказалась от планов по захвату украинского Приазовья, а то, что она начала более-менее свободно пропускать суда через Керченский пролив, свидетельствует о желании хозяина Кремля Владимира Путина «задобрить Запад».
Такую точку зрения в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» высказал военный обозреватель Юрий Карин. По его словам, официальных переговоров между Киевом и Москвой по поводу судоходства через Керченский пролив не было.
«Возможно, это — результат договоренностей российской стороны с выгодополучателями из числа украинских бизнес-кругов, деклассированных хозяев Донбасса, на невыгодных для нашей страны позициях. Можно также допустить какие-либо соглашения с иностранными судовладельцами в виде кулуарных договоренностей, исключающих поддержку со стороны правительств, осуждающих оккупацию АРК и милитаризацию Черного и Азовского морей, относительно Керченского пролива», — сказал обозреватель.
По его словам, мировое сообщество по-прежнему рассматривает Россию как страну-агрессор, подрывающую безопасность и стабильность соседних стран и европейского региона в целом. «Посему „послабления“, введенные Москвой, рассматриваются сугубо как временные меры относительно отдельных компаний и бизнес-структур. Данные шаги Москвы могут также рассматриваться как желание Путина задобрить Запад перед подготовкой „обнуления“, а также исходя из меморандума, поданного Украиной в Международный трибунал по морскому праву», — отметил Юрий Карин.
Он также напомнил о захвате украинских военных кораблей у берегов аннексированного Крыма осенью 2018 года и том, что Россия не выполнила решение Морского трибунала о безоговорочном освобождении украинцев, а выдала их Украине в рамках обмена, вернула поврежденную технику и не закрыла уголовные дела.
«Здесь нет абсолютно никаких последствий для Украины. Есть лишь неуклюжий способ создания картинки, что РФ пропускает суда и не задерживает», — добавил военный обозреватель.
Полный текст материала о том, какая ситуация сложилась в Приазовье, читайте на сайте «ФАКТОВ».66
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