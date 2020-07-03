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Произошла утечка важной информации: после скандала ГБР вернуло ВСУ ценные приборы
После поднявшегося скандала Государственное бюро расследований вернуло военным ценные приборы для зенитно-ракетных комплексов. Устройства, необходимые для функционирования системы ПВО, были изъяты следователями по итогам визита в воинские части. Представители бюро забрали семь клистронов для ЗРК, но после поднявшегося скандала три прибора были возвращены.
Как сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook, последней свои приборы получила обратно 96-я зенитно-ракетная бригада.
Журналист считает подозрительным, что секретные и высокоценные приборы были вынесены из воинских частей без разрешения. «Произошла утечка информации особой государственной важности. И список должностных лиц, которые в этом участвовали в Главном управлении ВКР СБУ, Хмельницком ГБР, Хмельницком суде, будем устанавливать и оглашать… Это крайне подозрительная ситуация, и действия людей, которые это совершили, имеют все признаки государственной измены. Не исключено, что к этому причастны и более высокопоставленные руководители», — заявил Бутусов.
Напомним, командование Воздушных сил обратило внимание, что визит следователей ГБР в воинские части и вынос важных приборов происходил на фоне новой угрозы со стороны страны-агрессора: там готовятся военные учения и есть риск нового вторжения.56
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?