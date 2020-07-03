Украина

За сутки от коронавируса в Украине умерли 27 человек

По состоянию на утро пятницы, 3 июля, в Украине подтверждены новые 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией — немного меньше, чем сутками ранее, когда были зафиксированы 889 случаев.

Однако количество умерших пациентов по сравнению с предыдущим днем возросло больше, чем в два раза — с 12 до 27. Такие данные указаны на интерактивной карте СНБО.

По-прежнему лидерство по количеству новых случаев удерживает Львовская область и Киев — 153 и 105 заболевших соответственно. За ними следует Закарпатская область — там 80 заболевших.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 3 июля в Украине зафиксированы 46 736 случаев заболевания коронавирусной инфекций с начала пандемии.



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