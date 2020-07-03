Спорт

В рамках 32-го тура английской премьер-лиги прошел поединок между чемпионом двух последних сезонов «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», который досрочно стал сильнейшей командой страны по итогам нынешнего чемпионата.

Перед стартом поединка Пеп Гвардиола вместе со своими подопечными устроили сопернику чемпионский коридор, всей командой аплодируя «мерсисайдцам».

Впрочем, это не помешало «горожанам», у которых весь матч на лавке запасных провел украинец Александр Зинченко, безжалостно разгромить соперника. При этом нельзя сказать, что преимущество хозяев было безоговорочным, но мячи влетали исключительно в ворота «красных». При этом итоговый счет 4:0 в пользу «Сити» мог быть и большим, но уже в компенсированное время арбитр отменил взятие ворот после того, как VAR зафиксировал игру рукой у полузащитника «горожан» Мареза.

Отметим, что это поражение стало самым крупным для команды, ставшей чемпионом премьер-лиги, с мая 1998 года — тогда лондонский «Арсенал» с таким же счетом уступил «Ливерпулю».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что травмированный полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане перешел в «Баварию» за 60 млн евро.

Фото Twitter «Манчестер Сити»

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