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Происшествия

В Николаеве внезапно "саморазвелся" мост: яркие фото

10:50 3 июля 2020
В Николаеве саморазвелся мост

В Николаеве, где недавно ливень привел к настоящему потопу в городе, рано утром в пятницу, 3 июля, произошло внезапное саморазведение моста через реку Ингул.

«В 5 утра попасть в пробку в Николаеве по причине того, что мост развелся сам… Бесценно!» — пишет Андрей Дронов и публикует яркие фотографии на своей страничке в Facebook.

Позже издание «НикВести» в Telegram выложило видео, на котором показано, что движение через Игнул было возобновлено.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Никополем (Днепропетровская область) рухнул автомобильный мост, по которому ехала чрезмерно груженая фура, перевозившая трубы.

Фото со странички Андрея Дронова в соцсетях.

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