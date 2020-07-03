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Отравление в Кирилловке: выяснились интересные данные о базе, где пострадали дети

11:43 3 июля 2020
Капельница

База отдыха в курортной Кирилловке, где было зафиксировано массовое отравление детей из команды днепровского спортивного клуба по дзюдо «СПАРТА», не имела права принимать их на оздоровление.

Об этом сообщают в Запорожской облгосадминистрации. «В этом году организация детского оздоровления еще не разрешена. Однако некоторые предприятия оказывают услуги по оздоровлению детей. Подчеркиваю, что санитарные требования для оздоровления детей и отдыха взрослых разные. По предварительным данным, отдыхающие отравились окрошкой. Окрошка — это блюдо без термической обработки продуктов, которое по санитарным нормам нельзя давать детям. Продолжается внеплановая проверка этого заведения, возбуждено уголовное дело», — отметил директор Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Александр Мащак.

Также сообщается, что в больницу попало 13 отдыхающих — 8 детей и 5 взрослых. Они находятся на стационарном лечении и имеют среднюю степень тяжести кишечного отравления.

Местные власти решили в ближайшее время провести внеплановые проверки всех баз отдыха на Азовском побережье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отдыхающие на базе в Кирилловке начали жаловаться на плохое самочувствие вечером 1 июля после приема пищи.

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