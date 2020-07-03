В Закарпатье затопило десятки домов: фото ЧП

Происшествия

Ливни, которые не прекращают идти на Западной Украине, в ночь на пятницу, 3 июля, стали причиной подтопления нескольких десятков домов в Закарпатской области.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, после дождя разлился местный поток в Савеловском районе — в селе Сусково затопило 20 домов местных жителей. Спасатели, вызванные на место ЧП, откачивали воду с территории пострадавших домохозяйств. А в Мукачевском районе подтопило шесть домов в селе Клочки.

По данным на утро 3 июля, в области без электричества остаются населенные пункты Турья Пасека, Мокрая, Маюрки, Порошково Перечинского района и Березово Хустского района.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео из Мариуполя, улицы которого затопил мощный ливень.

Фото с сайта управления ГосЧС в Закарпатской области.



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