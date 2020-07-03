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Суд отставил Стерненко под домашним арестом
В пятницу, 3 июля, Киевский апелляционный суд, который ранее отложил заседание, на котором рассматривали жалобу на круглосуточный домашний арест одесского активиста Сергея Стерненко, оставил в силе решение Шевченковского суда.
«Апелляционный суд Киева оставил решение Шевченковского райсуда столицы без изменений. Это, по моему мнению, начало очень резких изменений в государстве», — так прокомментировал результат заседания адвокат Маси Найем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергею Стерненко сообщили о подозрении в начале июня 2020 года. Речь идет о событиях, произошедших в мае 2018 года, когда на Стерненко напали двое мужчин. Одного из них одесский активист ранил, после чего нападавший скончался.
Фото со странички Сергея Стерненко в соцсетях.
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