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Общество и люди

Суд отставил Стерненко под домашним арестом

14:39 3 июля 2020
Сергей Стерненко

В пятницу, 3 июля, Киевский апелляционный суд, который ранее отложил заседание, на котором рассматривали жалобу на круглосуточный домашний арест одесского активиста Сергея Стерненко, оставил в силе решение Шевченковского суда.

«Апелляционный суд Киева оставил решение Шевченковского райсуда столицы без изменений. Это, по моему мнению, начало очень резких изменений в государстве», — так прокомментировал результат заседания адвокат Маси Найем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергею Стерненко сообщили о подозрении в начале июня 2020 года. Речь идет о событиях, произошедших в мае 2018 года, когда на Стерненко напали двое мужчин. Одного из них одесский активист ранил, после чего нападавший скончался.

Фото со странички Сергея Стерненко в соцсетях.

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