Выпускникам из ОРДЛО разрешили поступать в любые вузы без тестов

Украина

Рада приняла президентский закон, существенно расширяющий возможности для абитуриентов с оккупированных территорий. Если ранее выпускников из ОРДЛО принимали уполномоченные вузы (например, университеты, переехавшие на подконтрольную Украине территорию после оккупации Донбасса), то теперь это распространяется на все высшие учебные заведения. Будет устанавливаться специальная квота на абитуриентов из ОРДЛО.

Как сообщило Информуправление аппарата Верховной Рады, еще одним новшеством закона стала возможность для выпускников из ОРДЛО поступать в вуз без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО), исключительно по результатам вступительных экзаменов. То есть практика, установленная для абитуриентов 2020 года, закрепляется в законодательстве на постоянной основе.

Кроме выпускников с оккупированных территорий, льготное поступление в вузы распространяется и на тех, кто приехал из городов, сел, поселков на линии соприкосновения.

Напомним, ранее абитуриентам с оккупированных территорий предлагался для поступления список из 75 вузов. Это были университеты, при которых работали специальные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». В текущем году перечень был расширен приблизительно до сотни вузов и заведений профобразования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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