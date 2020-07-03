Происшествия

Число украинцев, пострадавших в масштабном ДТП в Польше, возросло до 31 человека

Количество украинцев, пострадавших в серьезном ДТП в Польше, где на автотрассе А1 возле города Богуславице в направлении Варшавы столкнулись туристический автобус и два грузовика, увеличилось до 31 человека.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«По официальным данным польской полиции, в ДТП пострадал 31 человек (четыре человека — тяжелое состояние, один — средний, 26 — легкие повреждения). Официальная информация польской стороны об инфицировании пассажиров СOVID-19 пока отсутствует», — отметил дипломат.

По его словам, пассажиров на ночь обеспечили жильем, а перевозчик предоставил им другой автобус. Пострадавших госпитализировали в больницы города Ченстохов, а одну серьезно травмированную пассажирку увезли в Ополе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недалеко от Вроцлава погиб украинец — водитель Opel Movano, который столкнулся с грузовиком Mercedes.

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