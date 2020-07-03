"Распавшаяся" группа Шнурова "Ленинград" выпустила новый клип (видео)

Шоу-бизнес

Скандальная российская группа «Ленинград», о распаде которой ранее заявлял ее лидер Сергей Шнуров, продолжает существовать и выпускает клипы. Новой работы рок-музыкантов стало острое видео «Фотосессия».

Главной героиней клипа является модель plus-size, которую сыграла вокалистка Виктория Кузьмина. Она принимает участие в различных фотосессиях для модных журналов, а затем обрабатывает фотографии с помощью приложения, делая себя худой. При этом на экране появляются заголовки статей на злобу дня. «Прошлась» группа по голосованию по поправкам в конституцию РФ, высмеяла гламурные завтраки продюсера Яны Рудковской.

Ролик появился на канале «Ленинграда» в YouTube. Осторожно, в клипе есть нецензурная лексика!

Ранее свой новый клип «Гола правда» презентовала Злата Огневич, в смелом видео она полностью раздела главного героя.

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