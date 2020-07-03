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Украина

В МВД увидели плюсы невведения в Украине уголовной ответственности для пьяных водителей

19:01 3 июля 2020
Пьянство за рулем

В МВД Украины объяснили инициативу по декриминализации ответственности за нетрезвое вождение. В соответствии с заявлением правоохранителей, процедура документирования уголовного проступка оказалась значительно более сложной, чем оформление административного правонарушения. Так, в среднем не нее полицейские тратили в среднем 6−8 часов вместо 2−3 часов.

Вместе с тем теперь МВД и Национальная полиция выступают за введение административного ареста на срок до 15 суток в качестве наказания за повторное (в течение года) управление авто в нетрезвом виде.

Напомним, изначально предполагалось, что уже 1 января 2020 года пьянство за рулем будет грозить не просто штрафом, а судимостью. Позднее эти законодательные новации были отложены на полгода.

Однако уже 2 июля президент Владимир Зеленский подписал другой закон, который восстановил статус-кво — пьяное вождение остается административным правонарушением.

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