Происшествия

В Харькове едва не устроили самосуд над пьяным водителем, сломавшим ногу ребенку (видео)

В Харькове водитель-иностранец сбил ребенка и пытался скрыться с места аварии, а затем сопротивлялся задержанию, угрожая мачете. Опасный инцидент произошел вечером 2 июля в районе станции метро «Студенческая». Напомним, на днях под Киевом водитель на переходе сбил женщину с ребенком.

В сети появилось видео очевидцев.

В полиции открыли уголовное производство, констатировав, что 24-летний водитель автомобиля Opel Vivaro задел 9-летнего пешехода боковой частью кузова.

Вместе с тем, согласно официальной информации, это произошло, когда ребенок неожиданно перебегал стоянку. Водитель в это время двигался со стороны улицы Валентиновской в направлении улицы Героев Труда со скоростью около 20 км/ч. При этом, по сообщению свидетелей ДТП, водитель был пьян.

На месте ДТП

Уголовное производство открыто по статье 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Ребенок госпитализирован

Напомним, под Киевом пьяный водитель сбил ребенка на велосипеде, пострадавшая девочка попала в реанимацию.



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