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Спорт

Милота дня: маленькая дочь Серены Уильямс копирует мать на тренировке (фото, видео)

19:20 3 июля 2020
Серена Уильямс с дочерью Олимпией

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, которая впервые за последние четыре года не стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, активно готовится к выступлению на US Open, который пройдет с 24 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

К тренировкам прославленная теннисистка привлекает и свою двухлетнюю дочь Олимпию. Причем малышка уже довольно уверенно держит в руках ракетку и точь-в-точь повторяет за звездной мамой многие движения.

Отметим, что на данный момент 38-летняя Уильямс занимает 10-е место в женском теннисном рейтинге. На счету американки 23 выигранных турнира серии «Большого шлема», что всего на один меньше, чем у легендарной австралийки Маргарет Корт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Серена Уильямс больше всего толстеет от попкорна.

Фото Instagram Серены Уильямс

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