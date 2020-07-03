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Милота дня: маленькая дочь Серены Уильямс копирует мать на тренировке (фото, видео)
Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, которая впервые за последние четыре года не стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, активно готовится к выступлению на US Open, который пройдет с 24 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.
К тренировкам прославленная теннисистка привлекает и свою двухлетнюю дочь Олимпию. Причем малышка уже довольно уверенно держит в руках ракетку и точь-в-точь повторяет за звездной мамой многие движения.
Отметим, что на данный момент 38-летняя Уильямс занимает 10-е место в женском теннисном рейтинге. На счету американки 23 выигранных турнира серии «Большого шлема», что всего на один меньше, чем у легендарной австралийки Маргарет Корт.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Серена Уильямс больше всего толстеет от попкорна.
Фото Instagram Серены Уильямс11
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