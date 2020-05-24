Экс-первая ракетка мира побила мировой рекорд Серены Уильямс (фото)

Спорт

Экс-первая ракетка мира, победительница US Open-2018 и Australian Open-2019, 22-летняя японская теннисистка Наоми Осака установила мировой рекорд в женском спорте, заработав в прошлом году 37,4 миллиона долларов за год и став самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в истории по версии Forbes.

Японка на 1,4 млн долларов превзошла показатель легенды тенниса американки Серены Уильямс, которая неизменно становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой предыдущие четыре года. Третий показатель у спортсменок за всю историю принадлежит еще одной теннисистке: в 2015 году россиянка Мария Шарапова заработала 29,7 млн долларов.

Отметим, что в рейтинге спортсменов обоих полов по версии Forbes, который обнародуют на следующей неделе, Осака заняла 29-е место. При этом впервые с 2016 года в список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов вошли две женщины (Серена Уильямс — на 33-й позиции).

Напомним, что Осака из интернациональной семьи: ее отец Леонард Франсуа родом из Гаити, а мать Тамаки — японка. Наоми родилась в Японии, а когда ей было всего 3 года, родители переехали жить в США. У Наоми Осаки двойное гражданство — американское и японское, но на спортивных соревнованиях она представляет только Японию.

Наоми Осака с родителями

Выступая до 2019 года в экипировке Adidas, Осака в последнее время стала лицом Nike и получила от компании более 10 млн долларов (партнерство рассчитано как минимум до 2025 года). На данный момент Наоми сотрудничает с 15 брендами. Среди них такие известные торговые марки, как Nissan Motor, Shiseido (косметика), Yonex (спортивный инвентарь), MasterCard, BodyArmor (спортивный напиток), Hyperice (оборудование для реабилитации) и другие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Наоми Осаке на церемонии вручения спортивного «Оскара» присудили титул «Прорыв года».

Фото Getty Images, Instagram

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