Клуб УПЛ отказался ехать на матч: названа причина

Спорт

Львовские «Карпаты», в расположении которых была зафиксирована вспышка коронавируса, из-за финансовых проблем не смогут выехать на перенесенный матч 24-го тура украинской премьер-лиги в Мариуполь (расстояние от Львова — около 1300 км), который должен состояться, согласно календарю, в среду, 1 июля.

«Олег Смалийчук (президент клуба. — Прим.) длительное время находился в Киеве и пытался встретиться с представителями и владельцами компании „Крисал Холдингс“, чтобы выкупить их долю клуба или договориться о совместном финансировании, — рассказал исполнительный директор ФК „Карпаты“ Ростислав Ящишин в комментарии официальному сайту клуба. — Насколько мне известно, встреча не состоялась. Также вторая сторона никак не реагировала на официальные письма от Олега Смалийчук с идентичными предложениями. Не секрет, что у клуба были длительные финансовые трудности, мы год выживали без финансирования. Сейчас у „Карпат“ буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны. Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никоим образом нельзя было предусмотреть при формировании и так урезанного и скромного бюджета. После смены собственника компании „Мендил Лимитед“ Олег Смалийчук прилетел во Львов и оперативно закрыл ряд проблемных вопросов. Сейчас долгов перед командой нет, более того, игроки получили материальное поощрение за проявленный характер во львовском дерби. Однако после отсутствия диалога с компанией „Крисал Холдингс“ Олег Смалийчук сообщил мне, что имеет возможность финансировать клуб на свои 50%, поскольку является простым бизнесменом, а не олигархом. Соответственно, пока у нас нет возможности выехать на игру в Мариуполь. Очень надеюсь, что представители „Крисал Холдингс“ наконец обратят внимание на нашу проблему и вступят в конструктивный переговорный процесс».

Отметим, что в 28-м туре «Карпаты» в Луцке сыграли вничью со «Львовом» — 1:1. Это был первый матч «львов» после возобновления чемпионата Украины, который приостанавливался из-за пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер бывший главный тренер «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий.

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